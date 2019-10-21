«У него уже паническая боязнь». Петербурженка рассказала, как логопед схватила за шею восьмилетнего сына, в школе агрессию опровергают

После посещения школы в Красногвардейском районе Петербурга мама второклассника заметила на шее сына красные ссадины. Мальчик пожаловался на удушающий приём логопеда, в учреждении провели служебную проверку и сочли педагога невиновным.

О нездоровой атмосфере на занятиях у логопеда в 133-й школе «Фонтанке» рассказала мама второклассника Светлана Сергеева. 21 октября петербурженка обратилась с заявлением в полицию.

предоставлено мамой ребенка

По словам Сергеевой, 17 октября она пришла за сыном Тимофеем в школу на улице Петра Смородина. Восьмилетний мальчик занимался в группе с логопедом Ольгой Чиковой. Женщину встретила одноклассница Тимофея. «Знаете, что учительница душила сегодня вашего Тиму», — передала слова девочки Сергеева.





Тогда Сергеева детский посыл всерьёз не восприняла. Сын сбежал от неё и сам добрался до дома. Уже в квартире мать осмотрела ребёнка и увидела на шее рядом с царапинами, оставленными кошкой, красные следы.

Мальчик объяснил маме, что потерял ручку перед занятием. Когда к нему подошла логопед Чикова, то он испугался её и спрятался под парту.

«Учительница попросила другого мальчика сходить за его дневником, потом этот мальчик его держал, а учительница схватила за шею и оставила ссадины за ухом и у щеки», — говорит Сергеева. Ссадины в этот же день зафиксировали в травмпункте. «Он не хочет в школу ходить. У него уже паническая боязнь. Он к логопеду со слезами идёт: «Мам, не води меня», — комментирует петербурженка.

Как заявил «Фонтанке» директор 133-й школы Алексей Паршев, служебное расследование в учреждении информацию об удушающем захвате не подтвердило. Происходящее в коридорах фиксируют камеры, но классы они не захватывают, поэтому расследование строилось на опросе школьников и их родителей.

«Дети не видели того факта, что учитель на занятии хватала каким-то образом ребёнка за шею», — отметил Паршев.

По его словам, Тимофей вышел из класса спокойным. Кроме того, показания присутствовавших на занятии детей не совпали. Паршев уточнил, что сам пострадавший рассказал о захвате его сзади, а его одноклассница — спереди. «И плюс дети — это большие фантазёры», — отметил он.

Директор утверждает, что в прошлом году мальчик якобы сам себя расцарапывал и разрисовывал. Он уточнил, что ссадины могли появиться «с помощью мамы», так как она применяла к сыну «физические меры». Сама мама вспомнила случай, когда вытаскивала сына из-под парты и «ударила по попке».





«Это наше внутреннее расследование. Мы, может быть, в чём-то где-то ошиблись, каких-то следственных действий не провели. Логопед была отстранена от работы до выяснения обстоятельств, сейчас она восстановлена. А дальше мы ждём решения, которое нам дадут следственные органы», — прокомментировал Паршев.

В пресс-службе УМВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» подтвердили информацию о поступившем заявлении в полицию, 18 октября в школу приходил инспектор по делам несовершеннолетних, сейчас материалы находятся на проверке.