Помидоры и камни. Курды попрощались с покидающими Сирию американскими военными

Проживающие на севере Сирии курды негативно восприняли решение американского руководства вывести армию из региона, после чего Турция начала свою военную операцию.

«Военнослужащих армии США забрасывали камнями и гнилыми фруктами в сирийском пограничном городе Камышлы при выводе войск из страны», – сообщила 21 октября курдская новостная служб Hawar News Agency, выложив видеоподтверждение на YouTube.

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря прошлого года о решении начать вывод войск из Сирии после якобы произошедшего разгрома запрещенного в РФ ИГИЛ. Спецпосланник генсека ООН в Сирии Стаффан де Мистура сразу заметил, что действия США станут «трудным моментом» для сирийских курдов, которые считались союзниками Америки в регионе.

Военная операция Турции в Сирии под названием «Источник мира» стартовала 9 октября. Анкара заявляла, что планирует оттеснить поддерживаемые США курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) и «Сирийские демократические силы» (SDF) от границы между странами и создать там зону безопасности. США и Европейский союз раскритиковали проведение военной операции. Президент Турции Эрдоган в конце минувшей недели приостановил её на 120 часов, которые истекают завтра.



