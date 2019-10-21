Бросок на Восток. Петербургский антисанкционный пармезан отправится покорять Сибирь и Урал

Владелец ООО «Версия», который после 2014 года завалил полки магазинов своим дешевым маслом и сыром, вышел из бизнеса. Замещение запрещенного импорта не принесло ему прибыли, и теперь он радуется, что смог продать свой завод до того, как обанкротился.

Евгений Павленко/Коммерсантъ

Однако петербуржцам пока все еще придется это есть. Более того, новый собственник собирается удвоить объемы производства и закрыть будущий год с выручкой вдвое больше прошлогодней.

ООО «Версия» продает свое масло и сыр во многом под чужими марками: «365» и «Лента» — в одноименных магазинах, «Просто» — в «Перекрестках», и т.д. Судя по ассортименту, представленному на странице завода в Интернете, у него есть и другие «народные» марки: «Ленинградское», «С любовью», «Бабушка». Свой бренд — «Русские традиции». Хотя на сайте есть и масло под маркой «Легенда Финляндии».

Вверх и вниз

Дела у «Версии» резко пошли в гору в 2014 году, года правительство РФ ввело эмбарго на импорт молочной продукции из Европы. Пустующую нишу надо было чем-то и кому-то занимать, причем не оглядываясь на острый дефицит качественного сырья. Однако уже к 2017 году конкуренция выросла, и бизнес стал расстраивать владельца. Выручка сократилась на треть — с 1,8 млрд до 1,2 млрд рублей, а чистая прибыль уменьшилась в три раза.

Сама компания существует на рынке с 1998 года и уже двадцать лет выпускает масло собственного производства. В 2013-м предприятию удалось наладить на заводе в 4-м Предпортовом проезде фасовку сыра, началось производство готовых продуктов под собственными торговыми марками заказчиков.





Несмотря на то, что в 2014-м фирме удалось подняться на фоне введения санкций, бывший владелец компании Сергей Соколов, который стоял у руля с 2003 года, признается: фирму мечтал продать уже давно. «Я и так полтора года продавал все в минус. Дождался — продал. Даже думать теперь не хочу ни о каком бизнесе с продуктами», — сетует он. Какова цена сделки, Сергей Соколов не говорит, но отмечает, что это было «почти задаром».

В неудачах Сергей Соколов винит снижение покупательского спроса и рост цен на импортное сырье. Теперь, когда он избавился от этого бизнеса, позволяет себе говорить свободно о том, что накипело.

«Трудно, тяжело и сложно. И санкции. В стране очень тяжело. Сети душат. Все плохо. Людям приходится экономить на всем, они не покупают продукты. Бизнес в минус. Антибизнес. На сырье, которое приходит извне, цены растут, а у нас цена на продукт падает. Сети заставляют цены на продукты опустить, а входящее сырье все приходит по высоким ценам.

После введения санкций найти качественное сырье практически невозможно. У нас в стране не хватает молочки — ни сыра, ни масла. Надо откуда-то завозить. Цены выросли в последние год-полтора. Белоруссия поднимает, потому что ей не хватает своей продукции. Выбирают китайцев — они оплачивают на год вперед. А остатки для России по высоким ценам. Если где-то по высокой цене брать, люди не покупают, так что у магазинов цены должны быть низкие. Поэтому очень сложно. Это называется «антибизнес». И это понимают все, кто в этом бизнесе.

Остается только воровать, но тогда людей можно отравить и получить миллионнные санкции и штрафы. Я и так полтора года продавал все в минус. Дождался — передал компанию, а то бы дошел до банкротства. Даже думать теперь не хочу ни о каком бизнесе с продуктами.

В этот бизнес больше ни в коем случае. Я все умею, я все знаю, я все это построил и могу сделать с самого начала. Но сегодня это глупая история. У тебя не остается выбора в плане сырья, продукция получается некачественной, и её все продают втридорога. Большинство конкурентов подпитываются государством. Они просто будут жрать и сожрут все когда-нибудь, а нам ничего не оставляют. Все останется им, все останется государству».





Новые горизонты

Судя по данным СПАРК, 8 октября «Версия» перешла предпринимателю Никите Ломову и ООО «Йонас-Трейд», которое занимается оптовой торговлей молочкой и поставляет в Петербург продукцию Danone, Campina и «Вимм-Билль-Данн». До этого фирма с производством дел не имела, да и другая компания, в которой Ломов занимает пост гендиректора – ООО «ТД Любимо Нева» – не выходила за пределы торговли.

Новых владельцев это не пугает: «Ну и что? Зато мы работаем с сетями давно и хорошо понимаем своих клиентов», – уверен Ломов. По его мнению, у предприятия есть все шансы на успех, а его бывший владелец просто не хотел идти на риски – у компании была ограниченная клиентская база.

Судя по информации на ее сайте, среди клиентов были «Дикси», «Лента», X5 Retail Group, «Семья». Но, как отмечают новые владельцы, фирма в последнее время не работала с «Магнитом», не работала и с сетями магазинов высокого класса. В планах предприятия выйти не только на них, но еще и расшириться за пределы Северо-Западного Федерального округа – до Сибири.

С тем, что спрос на сыр падает, новые владельцы не согласны. «В первую очередь это касается продуктов тех компаний, которые занимаются так называемой оптимизацией рецептур, – считает Никита Ломов. – По сравнению с ними мы находимся в выигрышном положении».

Если спрос на цельномолочные продукты в последнее время падал, то потребление сыра – напротив, увеличивалось. По данным аналитического центра Milknews, в первом квартале 2019 года – сразу на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 184 тыс. тонн. Это касается и масла – после падения в 2018 году спрос на него вырос на 4,5%. При этом потребление «сырных продуктов» продолжает снижаться – на 19,5% в первом квартале 2019-го.

О том, чтобы наладить собственное производство, в «Йонас-Трейд» задумались лет пять назад.

«Тогда дистрибуторский бизнес начал сужаться. Производители стали напрямую работать с сетями, нам оставались, скорее, логистические функции. Хотелось бы организовать и производство, и фасовку на одном предприятии – лично я искал подходящую площадку года три», – говорит Никита Ломов. С «Версией» компания сотрудничала и раньше – в качестве поставщика и покупателя. «Нам поступило предложение, мы его рассмотрели. Переговоры начались в июне, а сделку мы закрыли в конце сентября», – продолжает Ломов. Назвать сумму он отказался.

Первый шаг новой стратегии – расширить ассортимент в рамках действующей клиентской базы как под старыми, так и под новыми марками. Для этого подойдут уже действующие линии производства, которые сейчас размещаются на участке в 4-м Предпортовом проезде, площадью 2,6 тыс. кв. м. По оценке Ломова, на их первичную модернизацию потребуется совсем немного – около десятка миллионов рублей. В это же время компания выйдет на новые для себя федеральные сети, а также на прилавки магазинов на Урале и в Сибири. В планах на 2020 год – запустить новую линию производства и перейти на смежные продукты.

Кроме того, предприятие расширит список своих поставщиков. Сейчас их около пятидесяти – сырье для сыра по большей части находят в России, для масла – привозят из Белоруссии. У «Версии» уже есть договоренности с производителями с Урала и из Зауралья. «Там есть хорошая продукция, и логистика с востока на запад стоит дешевле раза в четыре, чем с запада на восток. Эти поставщики могут обеспечить достаточно конкурентные цены уже сейчас», – рассказывает Ломов. В планах и выход на новое зарубежное сырье – из Южной Америки, Ирана и Новой Зеландии.

Новая продукция «Версии» может появиться на полках магазинов до конца 2019 года. «Это вопрос сезонности – от некоторых сетей не удалось получить тот результат, которого хотелось, из-за снижения покупательской способности либо перераспределения спроса. Сейчас самое хорошее время, сезон, чтобы пойти к новым клиентам. Мы уже получили аккредитации на поставки в крупнейшие федеральные сети. Если все будет удачно, года через три сосредоточимся на производстве сыра», – говорит Ломов.

Елизавета Ивантей,

специально для «Фонтанки.ру»