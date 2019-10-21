Гендиректора компании-собственника красноярской артели, где погибли старатели, арестовали до 18 декабря

Гендиректор компании-собственника красноярской золотодобывающей артели ООО "Сисим", рабочие которой погибли при прорыве дамбы, заключен под стражу до 18 декабря. Железнодорожный районный суд столицы края 21 октября удовлетворил ходатайство следствия об аресте Максима Ковалькова.

"Избрать Ковалькову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца – до 18 декабря", – цитирует "Интерфакс" судью Марину Попцову. Сам Ковальков, когда его выводили из зала суда, выразил соболезнование семьям погибших, добавляет информагентство.

Ранее тот же суд арестовал мастера горного участка золотодобывающей артели ООО "Сисим" Евгения Александрова по делу о гибели людей при прорыве дамб. Кроме того, суд уже избрал меру пресечения для начальника горного участка Андрея Еганова.

Технологическое сооружение на реке Сейба обрушилось ночью 19 октября. Вода в реке стояла на уровне около 4 метров, все это вместе снесло временные постройки, в которых жили искатели руды. По последним данным, жертвами трагедии стали 15 человек. 27 – пострадали. На 21 октября в крае назначен день траура. По приоритетной версии следствия, золотодобытчики на берегу реки Сейба нарушили правила проведения работ, что и стало причиной прорыва дамбы.



