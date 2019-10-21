«Петербургская Недвижимость» ускорила процесс покупки квартиры

Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Компания улучшила сервис для клиентов: теперь с момента выбора квартиры до ее бронирования проходит не более часа.

Как только клиент принимает решение приобрести квартиру, специалист «Петербургской Недвижимости» создает залоговое соглашение в личном кабинете на сайте spbrealty.ru. Покупатель подписывает его в режиме онлайн и оплачивает залог с помощью банковской карты: как правило, это занимает не более часа. Возвращается залог также через личный кабинет, поэтому клиентам не приходится тратить время на визит в офис.

Залоговое соглашение — гарантия того, что выбранная квартира не подорожает и не будет продана. Как правило, оно заключается на срок до двух недель: этого времени достаточно, чтобы подать заявку на ипотеку в несколько банков и выбрать один из одобренных вариантов.

«Петербургская Недвижимость» работает над тем, чтобы процесс покупки жилья был как можно более простым, быстрым и приятным. Благодаря личному кабинету на сайте spbrealty.ru клиенты могут не только оперативно бронировать квартиры, но и просматривать все актуальные цены и планировки, обсуждать их в чате с менеджером и подавать заявки на ипотеку в режиме онлайн.

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