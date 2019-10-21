Налог в 273 тыс. руб. начислен владельцу Bentley Bentayga – в 20 раз больше, чем за вертолёт

Житель Новосибирской области должен будет заплатить транспортный налог за Bentley Bentayga 2016 года в размере 273 тысяч рублей. По данным УФНС, налог с максимальным повышающим коэффициентом в регионе начислен 54 владельцам машин.

Максимальный повышающий коэффициент от 1,1 до 3,0 применяется к легковым транспортным средствам стоимостью более 3 млн руб. Так, в Новосибирской области коэффициент «3» применён при начислении транспортного налога владельцу автомобиля Bentley Bentayga 2016 года выпуска с двигателем мощностью 608 л.с., пишет «РБК Новосибирск». Средняя стоимость такого «Бентли» составляет около 15 млн руб., его хозяину предстоит перечислить в бюджет 273 тыс. руб.

Чуть меньше – 263 тыс. руб. – должен будет заплатить собственник Mercedes-Benz AMG GLS 63 2017 года выпуска с двигателем 585 л.с. стоимостью от 10 до 15 млн руб. Для владелеца автомобиля Land Rover Range Rover 2016 года выпуска налог составил 229,5 тысяч рублей, добавляют «Новосибирские новости».

Среди других транспортных средств максимальная сумма налога начислена за катер 1982 года выпуска с двигателем 2000 л.с. – 100 тыс. руб. А вот за вертолет 2009 года выпуска с 800-сильным двигателем налог составил всего 20 тыс. руб.



