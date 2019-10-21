Петербургский контрактник так хотел в Сирию, что заплатил 80 тысяч рублей

Петербургский гарнизонный военный суд признал офицера из воинской части в Сапёрном виновным в мошенничестве. По мнению следствия, он взял у сослуживца 80 тысяч за отправку в Сирию, куда и без того должен был поехать.

Об этом 21 октября сообщает объединённая пресс-служба судов города. Подсудимый в момент совершения преступления состоял на должности начальника продовольственной и вещевой службы тыла части 12086 в посёлке Сапёрное. Жертва побора, сержант К., служил там же в должности заместителя командира взвода батальона радиационной, химической и биологической защиты. В августе 2016 года подсудимый Исаев придумал, как заработать. Он шепнул К., что за скромное вознаграждение в 80 тысяч может поспособствовать его отправке в длительную сирийскую командировку. Зарплаты там в несколько раз выше здешних. Рядовой контрактник в месяц получает до 200 тысяч рублей.

Сержант загорелся идеей, ещё не зная, что судьба его предрешена и в командировку его и так собираются отправить. С 20 января по 2 мая 2017 года он пробыл в в/ч 23944-2 (российская часть в Сирии), а по возвращении поблагодарил Исаева ранее озвученной суммой. Деньги перевёл на карту.

Исаев признал вину и получил штраф в виде 100 тысяч рублей.



