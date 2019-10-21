После публикации «Фонтанки» школьники в Керести не будут бояться медведей

В деревне Кересть Новгородской области после публикации «Фонтанки» начали ремонтировать дорогу, а детей на учебу в соседнюю Рогавку снова возит школьный автобус. Как рассказала «Фонтанке» мама двоих школьников Евгения Бабаева, ремонт трехкилометрового отрезка дороги, отделявшей Кересть от остального мира, в самом разгаре.

«Сначала засыпали ямы на дороге, потом положили первую «подушку» из асфальта с битумом, теперь, говорят, этот слой должен подсохнуть и будут класть верхний слой асфальта, – рассказала Евгения Бабаева. – Но школьный автобус уже ходит, и дети ездят в Рогавку на нем».

При этом железнодорожный переезд, который по новым правилам организации детских перевозок автобусу со школьниками нельзя пересекать, по-прежнему не оборудован шлагбаумом и семафором. Но выход нашелся. Теперь автобус высаживает всех пассажиров перед переездом, проезжает его порожняком и разворачивается на территории Керести. Преодолев переезд во второй раз без пассажиров, автобус забирает школьников и отвозит их в Рогавку.

Напомним, проблемы с транспортировкой детей в школу в Керести начались еще осенью 2018 года, когда по новым правилам РЖД автобусам с детьми запретили пересекать опасные железнодорожные переезды без шлагбаумов и семафоров. Родители в течение года возили детей в школу на собственных автомобилях, но из-за разбитой дороги машины приходили в негодность. Ситуация обострилась в сентябре 2019 года, когда дети из Керести вовсе перестали посещать школу из-за отсутствия транспорта.



