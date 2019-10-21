Пенсионный код: красный. В Петербурге банкротят одного из крупнейших IT-подрядчиков ПФР

Петербургский RedSys, еще недавно продававший свое программное обеспечение на 5-6 млрд рублей в год, перестал выигрывать госконтракты, платить контрагентам и даже отвечать на звонки.

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В начале октября компания получила первый банкротный иск от подрядчика. Летом в фирме искали документы по уголовному делу замглавы Пенсионного фонда Алексея Иванова, который, как полагает следствие, получал взятки и пользовался серверами компании для совершения тяжких преступлений против государственной власти.

Генеральный директор RedSys Алексей Генат, ответив на звонок «Фонтанки», заверил, что с фирмой все нормально: «Компания работает! А что с ней случилось?» Но от дальнейших обсуждений уклонился.

ООО «РедСис» (с 2016 года — Ralieva Management Ltd) создал в конце 2013 года Василий Васин — один из основателей известной на отечественном IT-рынке группы R-Style. Как писало в 2015 году издательство «Открытые системы», часть из 1000 сотрудников нового предприятия в свое время также работала в R-Style. Немало пересечений было и в списке клиентов — в основном федеральных структур и крупных предприятий.

В их числе ФНС России (для которой RedSys занимался оптимизацией управления потоком посетителей), РЖД (им поставлял защищенные мобильные устройства), «Филип Морис», Россельхозбанк, X5 Retail Group (эти получили системы контроля и управления доступом). Сервера и техника отправлялись в Федеральную таможенную службу и в аппарат Совета Федерации, не говоря уже о региональных органах власти. В Северной столице компания работала с «Пассажиравтотрансом» и метрополитеном. По подсчетам СПАРК, за последние 5 лет совокупная выручка компании превысила 20 млрд рублей.





Особенно теплые отношения сложились с Пенсионным фондом России. RedSys стали называть одним из крупнейших IT-подрядчиков по разработке, внедрению и сопровождению информационных систем и софта. По данным СПАРК, за последние годы по линии Межрегионального информационного центра ПФР фирма получила заказов на 1,3 млрд рублей. А по линии непосредственно самого фонда — еще 9,3 млрд.

Однако летом 2019 года в RedSys прошла выемка документов. А вскоре был задержан Алексей Иванов — заместитель председателя правления ПФР, который курировал вопросы информационных технологий, телекоммуникаций, персонифицированного учета, информационной безопасности, предоставления Пенсионным фондом услуг в электронном виде.

Сайт Tadviser со ссылкой на источники сообщал, что его взяли перед объявлением тендера на развитие единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), которая является ключевой для ПФР. Ожидался контракт на 1,5 млрд рублей.

Как писали СМИ, Иванов признался в получении взятки в особо крупном размере, на 4,4 млн рублей. По версии следствия, ежемесячно в течение двух лет некто отправлял по 200 тысяч рублей на счет в Промсвязьбанке директору департамента по работе с госструктурами ООО «Техносерв менеджмент» Алексею Копейкину, а тот пересылал эти деньги Иванову.

При этом, согласно опубликованному в сети постановлению о проведении обыска в RedSys, для совершения особо тяжких преступлений против государственной власти и интересов госслужбы Ивановым использовались серверы и оргтехника RedSys в Москве.

В августе 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев уволил Иванова «в связи с утратой доверия». Тогда же СМИ стало известно о массовых увольнениях в RedSys. Пресс-служба официально подтверждала оптимизацию и переезд в новый офис, о котором обещали сообщить позже.

В том же месяце компании удалось отбиться от банкротного иска межрайонной инспекции ФНС №8 по Санкт-Петербургу на 7,8 млн рублей. Налоговая отказалась от требований в связи с погашением задолженности. Однако 4 октября в Арбитражный суд, как следует из картотеки, обратилась компания «Вивасити». Арбитраж оставил дело без движения до 11 ноября.





Тем временем подрядчики массово требуют от компании выплат. СПАРК видит 10 текущих исполнительных производств на 187,5 млн рублей, а также 32 дела в арбитраже — еще на 79 млн. Многие ждут уже долго. Например, исполнительный директор ИП Белоусова, Андрей Белоусов, который был субподрядчиком фирмы, рассказал «Фонтанке», что не может получить положенные почти 680 тысяч уже год, хотя оплату от заказчика, как ему известно, RedSys получала.

«Фонтанка» не смогла дозвониться ни по одному телефону фирмы в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде и Новосибирске — они не работают или не обслуживаются. Новости на сайте компании не обновлялись с мая, соцсети приказали долго жить еще в январе. При этом фирма каким-то образом выиграла свой, вероятно, единственный заказ в 2019 году от Ростелекома на «Работы по развитию BI-Систем и аналитических модулей» на 19,8 млн рублей. В пресс-службе оператора после суток общения с московскими коллегами заявили, что никак не могут прокомментировать данную ситуацию.

Генеральный директор «Вивасити» Алексей Скугоров заявил, что его фирма на банкротство RedSys не подавала. Но уверен, что оно вскоре состоится.

«Компания в стадии банкротства. Фактически там уже никто не работает. По моей информации, ушла большая часть управленческого состава, монтажники все ушли, а Генат уже два месяца не работает, — рассказал он «Фонтанке». — Сейчас её, конечно, будут банкротить. Но не мы. По факту будет планируемое управляемое банкротство».

Алексей Генат пообещал связаться позднее, чтобы подробнее ответить на вопросы «Фонтанки». Однако, получив их, видимо, передумал и перестал выходить на связь.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»