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Строительство
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21.10.2019 16:11
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Открыто бронирование квартир в новой очереди квартала «Янила»

Открыто бронирование квартир в новой очереди квартала «Янила»

ГК «Ленстройтрест»

ГК «Ленстройтрест» открыла предварительное бронирование квартир во второй очереди голландского квартала «Янила Драйв» в микрорайоне Янино. В рамках новой очереди на рынок поступит 401 квартира различных планировок и метражей. Минимальная стоимость жилья – от 1,8 млн руб. 

Новая очередь состоит из трех корпусов переменной этажности – от 8 до 12 этажей. Дома будут расположены вдоль Голландской улицы в северной части квартала. Общая площадь зданий составит 49 тыс. кв. м. Общая площадь квартир – 37,3 тыс. кв. м. 

Квартирография нового дома предусматривает 36 функциональных планировочных решений, среди которых как классические варианты, так и востребованный евроформат. На выбор покупателей представлены студии площадью 25 кв. м, однокомнатные квартиры метражом от 31 до 41 кв. м, двухкомнатные варианты площадью от 45 до 60 кв. м. Метраж трехкомнатных квартир варьируете от 72 до 80 кв. м. 

На этапе бронирования стоимость жилья в новой очереди голландского квартала «Янила» начинается от 1,8 млн руб. «Однушку» можно будет приобрести по цене от 2,3 млн руб. Двухкомнатную квартиру – от 3,3 млн руб. «Трешку» – от 4,9 млн руб.

ГК «Ленстройтрест»
ГК «Ленстройтрест»

Покупка недвижимости возможна с использованием ипотечного кредитования от ведущих банков, на условиях 100% оплаты или в рассрочку от застройщика.

Традиционно ГК «Ленстройтрест» предложит свои клиентам несколько вариантов отделки на выбор – черновая, чистовая отделка от застройщика и индивидуальный дизайн-проект жилого пространства, разработанный благодаря онлайн-сервису «М2» на основе VR-технологий. С его помощью покупатели могут выбрать материалы, рассчитать смету и заказать ремонт квартиры. Стоимость отделки начинается от 11 000 рублей за кв. м и зависит от выбранных материалов. В эту сумму входят доставка товаров для ремонта и вывоз строительного мусора. На текущий момент сервис сотрудничает с 58 поставщиками, в каталоге доступны несколько тысяч товаров от 317 брендов.

Напомним, голландский квартал «Янила» возводится по проекту архитектора Рюрда Гитема, партнера архитектурно-планировочной студии «KCAP» (Нидерланды). Реализация проекта осуществляется поэтапно. Часть домов уже заселена, продолжается строительство корпусов второй очереди, детского сада и школы. Квартал «Янила» – победитель федеральной премии Urban Awards 2019 в номинации «Жилой комплекс года комфорт-класса Ленинградской области», а также Urban Awards 2018 в номинации «Самый экологичный жилой комплекс в Ленинградской области».

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/, ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/, на сайте наш.дом.рф

 

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