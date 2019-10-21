В Смольном объяснили, зачем кабан с Парашютной пришёл в Петербург. За едой

После сообщений в соцсетях и СМИ о кабане, сбитом насмерть на Парашютной улице, комитет по природопользованию Санкт-Петербурга 21 октября выпустил пресс-релиз, в котором рассказал, почему животные приходят в город.

В последние дни петербуржцы стали замечать в черте города кабанов, один из них попал под колеса автомобиля на Парашютной улице, отмечается в пресс-релизе.

«Появление в пределах города может быть вызвано рядом причин, – говорит начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета Николай Ахматович. – Во-первых, они беспрепятственно перемещаются из зелёной зоны Ленинградской области в зелёную зону Санкт-Петербурга. Во-вторых, кабаны в поисках пищи способны преодолевать многокилометровые расстояния».





Особенно активно кабаны перемещаются в тёмное время суток, однако соблюдать скоростной режим и обращать внимание на предупреждающие знаки «Дикие животные» автомобилистам стоит в любое время суток. В случае ДТП необходимо выставить дорожный знак и вызвать сотрудников ГИБДД по номеру «102» или «112». Увозить животное нельзя, это расценивается как правонарушение: в соответствии с ФЗ «О животном мире» все дикие особи, обитающие в состоянии естественной среды, являются государственной собственностью. Законодательством предусмотрена ответственность за нанесение вреда животным, в случае ДТП она компенсируется страховой компанией по полису ОСАГО.

В конце прошлой недели комитет по природопользованию предупреждал о повышенной активности лосей. Их петербуржцы видели в промзоне Шушары, на КАД, недалеко от Новосёлок.

Кроме лосей и кабанов автомобилисты могут встретить на дорогах и других животных. В Кингисеппском районе Ленобласти несколько дней назад погиб медвежонок. За выходные в центр помощи животным «Велес» поступили лисица и две енотовидные собаки, все после ДТП, сообщается в паблике центра «ВКонтакте».