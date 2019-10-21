«Европейскому менеджменту будет комфортнее с ней работать». Apple сменила гендиректора в России

Новым руководителем российского подразделения Apple – ООО «Эппл рус» – стала Татьяна Ахматова. Раньше она отвечала за розничные продажи смартфонов американской корпорации, пишут 21 октября «Ведомости» со ссылкой на трех партнеров гиганта.

На этом посту Ахматова сменила Виталия Морозько, который возглавлял компанию менее двух лет. По данным источников издания, Морозько получил предложение о работе от другой компании. Связаться с ним для официального комментария «Ведомостям» не удалось.

В материале Татьяну Ахматову называют более комфортным человеком для работы с европейским менеджментом. При этом кардинальных перемен в политике Apple в России источники не ждут.

Осенний старт продаж новой линейки iPhone 11 в России выдался не таким бурным, как прежде. В Москве больше не продавали место в очереди за 150 тысяч, а в Петербурге ажиотажа в магазинах не наблюдалось вовсе.

По итогам девяти месяцев 2019 года Apple занимает третье место среди производителей смартфонов на российском рынке по продажам в штуках, по данным крупнейшего продавца техники и электроники в стране.



