«ОМОН, не надо сюда вот так вот набегать». Кинчев в Череповце заступился за фанатов «Алисы», получивших дубинками

Дух позднесоветского времени воцарился на концерте рок-группы «Алиса» 19 октября в Череповце. ОМОН резко отреагировал на файеры в толпе и вбежал на танцпол с дубинками. После задержаний 20 человек обзавелись административными протоколами, а фанаты Кинчева едва не лишились удовольствия дослушать выступление до конца.

Как сообщают местные СМИ, «Алиса» выступила в рамках фестиваля «Время колокольчиков». Во время концерта иногородние фанаты достали файеры и зажгли их. Тут же в человеческую массу вклинились около десятка омоновцев. Завязалась драка. Кинчеву пришлось прервать концерт и дважды уйти со сцены.

«Или мы прекратим выступление, или ОМОН покинет сейчас зал. Скорее всего, мы закончили выступать. Спасибо за внимание. А, ушли. И не надо сюда вот так набегать-то. Чё за законы и порядки в Череповце, ё-моё, двадцать первый век. Как при «совке» живут», – заявил со сцены рокер.





кадр из видео/35ТВ/YouTube

Также фронтмен «Алисы» обратился к фанатам и попросил их не провоцировать силовиков. Через несколько минут концерт был продолжен.

Директор рок-группы «Алиса» Кирилл Титов рассказал телеканалу «Звезда», что во время задержаний ОМОН задевал дубинками людей, которые не участвовали в драке и не зажигали файеры.

кадр из видео/35ТВ/YouTube

По данным «Интерфакса», из 28 человек десять получили протоколы об административных правонарушениях.