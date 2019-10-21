Транспортная реформа, в рамках которой с улиц города исчезнут все маршрутки, потребует 11 млрд рублей на полгода

Для исчезновения 271 коммерческого маршрута и работы с перевозчиками по новой схеме из городского бюджета необходимо выделить 11 млрд рублей. Об этом 21 октября рассказал вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов.

В эту сумму чиновник оценил расходы на второе полугодие 2019. При этом до 15 июля коммерческим перевозчикам будет выделена субсидия в размере 1,9 млрд рублей для окончания работы по существующим договорам. После этого с ними будут заключены госконтракты, на обслуживание маршрутной сети. Порядка 5 млрд рублей вернется в городскую казну в виде поступлений от оплаты за проезд.

Как отметил вице-губернатор Батанов в контрактах будет указано, что используемые на улицах Петербурга автобусы должны быть не старше, чем 1 января 2018 года. Большая часть новой техники будет низкопольной, а также иметь систему кондиционирования. Все автобусы будут работать по единому тарифу, что сулит дополнительные удобства льготникам, которые смогут воспользоваться своими привилегиями в любом автобусе.

Напомним, что после 15 июля маршрутная сеть Петербурга сократится вдвое: предполагается, что из более чем 660 маршрутов останется чуть больше 360. Чтобы компенсировать потерю власти усилят существующие направления, а также отроют около 100 новых.



