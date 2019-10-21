СМИ: На «Громе-2019» не захотели летать и «Калибры»

Российские СМИ узнали ещё об одном инциденте, случившемся с военной техникой в ходе недавних стратегических командно-штабных учений «Гром-2019». Как пишет РБК со ссылкой на собственные источники, проблемы со взлётом испытали и российские крылатые ракеты морского базирования.

Как уверяет издание, во время учений ракеты «Калибр» были пущены не с первой попытки. В ходе учений тестировались новые системы, позволяющие сократить время их подготовки к старту. Издание уточняет, что тестировались новые системы, позволяющие сократить время подготовки к пуску с «около трех часов до 15 минут» этой крылатой ракеты. В частности, тестировались система управления и система введения полетного задания, уточнил он.

Запуски «Калибров», по словам собеседника РБК, в рамках учений производились с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск».

«Предполагалась отработка 15 минут. Но с первой команды «Калибры» не ушли. В итоге ракеты улетели, но не с первой попытки и после задействования резервных систем запуска», — сказал источник РБК, близкий к силовым структурам.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что с борта атомного подводного ракетоносца "Рязань" в ходе учений, за которыми наблюдал Владимир Путин, не ушла вторая межконтинентальная баллистическая ракета. Но позже Минобороны России заявило о том, что пуск просто был отменён.



