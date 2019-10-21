Банк «Санкт-Петербург» вступил в Московскую торгово-промышленную палату

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» стал членом Московской торгово-промышленной палаты (МТПП). Вступление в МТПП позволит Банку повысить эффективность взаимодействия как с представителями малого и среднего бизнеса, так и с крупными компаниями Московского региона.

Благодаря сотрудничеству с торгово-промышленной палатой Москвы банк «Санкт-Петербург» получает возможность тщательно проанализировать потребности потенциальных клиентов и предложить им оптимальный набор продуктов и услуг.

Сегодня МТПП объединяет более 3800 компаний из различных сегментов и отраслей экономики города Москвы – крупный, средний и малый бизнес, индивидуальных предпринимателей, государственные, муниципальные и общественные организации, филиалы иностранных компаний.

«Московская ТПП искренне рада приветствовать в своих рядах одного из крупнейших банков Северо-Западного региона России – банк «Санкт-Петербург». Сейчас МТПП, опираясь на потенциал своих членов, наращивает активность, запускает целый ряд новых и интересных проектов поддержки бизнеса. Уверен, что тесное и конструктивное сотрудничество Московской ТПП с профессионалами финансового рынка из банка «Санкт-Петербург» поможет нашим организациям реализовать новые интересные проекты на благо развития предпринимательства», – отметил Владимир Платонов, Президент Московской ТПП

«Взаимодействие с представителями бизнеса, объединенным в профессиональный союз позволит банку анализировать запросы клиентов. А зная потребности клиентов мы сможем предложить московскому бизнесу лучшие продукты и услуги банка «Санкт-Петербург», который сегодня является одним из ведущих транзакционных банков страны для малых и средних предприятий. Кроме того, банк предлагает уникальные решения для бизнеса в рамках ВЭД (внешне-экономической деятельности), которые ранее в Московском регионе не были представлены», – прокомментировал Кирилл Кузнецов, старший вице-президент, управляющий Московским филиалом банка «Санкт-Петербург».

Напомним, что согласно обновленной стратегии банк «Санкт-Петербург» активно развивает бизнес в Москве, предлагая московским компаниям и физическим лицам полный спектр услуг классического универсального банка.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

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