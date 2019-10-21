«Пилот» потерпел крушение. Смольный снес торговый комплекс в Приморском районе

Комитет по контролю за имуществом демонтировал торговый комплекс «Пилот» по адресу: Комендантский проспект, 42. Как сообщили в ведомстве 21 октября, двухэтажное здание без разрешения города разместилось на площади 500 кв. м.

В нем располагались шиномонтажная мастерская, парикмахерская, предприятия общественного питания, мастерская по ремонту одежды и обуви, магазины мелкорозничной торговли, офис по оказанию услуг страхования.

Ранее земельный участок был предоставлен городом в аренду ООО «Капитал», но в июне договор был расторгнут. «В настоящее время земельный участок используется незаконно, без правоустанавливающих документов», – отмечают в ККИ.

Предписание освободить территорию собственник проигнорировал. ООО «Капитал» привлечено к административной ответственности за самовольное размещение элемента благоустройства.



