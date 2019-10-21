Депутат Толстой посетовал на отсутствие идеологии в России. Конституция РФ устанавливает «идеологическое многообразие»

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой уверен, что отсутствие идеологии мешает развитию России.

«Безусловно, отсутствие в России сегодня какой-либо идеи, идеологии – это проблема для дальнейшего развития страны, потому что нельзя заговариванием цифр передать людям идею дальнейшего развития», – цитирует 21 октября заявление единоросса ТАСС.

По его словам, необходимо «вырабатывать конкретные меры» в сфере идеологии, учитывая при этом особенности России. Толстой уверен, что «особая цивилизационная роль России только начинает осмысливаться», а включение Крыма в состав России стало «одним из первых шагов».

Толстой также предлагает подумать над содержанием словосочетания «духовные скрепы», которое СМИ стали использовать в ироничном ключе. «Может быть, это те ценности, которые каждый русский человек впитывает с молоком матери в семье и руководствуется ими при принятии самых важных решений в жизни. Решений, которые любой принимает на основании своих представлений о том, что такое добро и что такое зло», – уточнил депутат.

Напомним, что статья 13 Конституции РФ постулирует, что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». В России при этом признается «идеологическое многообразие».



