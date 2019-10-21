Легкомоторный самолет упал на бразильский Белу-Оризонти, есть жертвы

Небольшой самолет упал 21 октября на улицы Белу-Оризонти, столицы бразильского штата Минас-Жерайс. Об этом сообщает портал UOL со ссылкой на пожарную службу.

Издание публикует видео и фото очевидцев авиакатастроы, уточняя, что самолет накрыл парковку и зацепил несколько домов.

Mais um avi?o que caiu na minha rua, at? quando??? pic.twitter.com/SVoFslwona — Luis Gustavo (@luisgustavo_s) 21. Oktober 2019





Avi?o cai no Cai?ara pela segunda vez. pic.twitter.com/bOLjzV7iWx — Pedron (@Peedronn) 21. Oktober 2019

По данным пожарных, погибли не менее трёх человек. Спасатели не уточняют, были ли это пилоты и пассажиры самолета или прохожие и жители пострадавшего квартала. К месту происшествия стянуты 7 пожарных машин и вертолет. Пожар пока не потушен.