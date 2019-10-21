«Ночлежка» проведёт тринадцатую «Эспресс-помощь» в пользу нуждающихся

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» 26 октября проведёт очередную, тринадцатую по счёту, акцию «Эспресс-помощь». Собранные средства будут направлены на работу реабилитационного приюта.

«Эспресс-помощь» уже стала традиционной акцией, она проходит два раза в год. В этот день в кафе и ресторанах, присоединившихся к акции, посетители могут выпить кофейный напиток или побывать на лекциях и мастер-классах и помочь бездомным людям – деньги от продажи напитков и посещения мероприятий поступают в «Ночлежку».

С недавних пор акция стала международной – к ней могут присоединиться люди по всему миру.

«Эспресс-помощь – это красивое событие практически мирового масштаба, которое меняет восприятие благотворительности и позволяет вот так просто и приятно сделать доброе дело за чашкой кофе. Мы решили расширить её формат, чтобы дать нашим помощникам больше свободы. Нас часто спрашивали, что делать, если я не люблю кофе, но хочу участвовать. Или как устроить акцию не в Петербурге и Москве? Мы нашли решение – теперь своё событие можно будет организовать, не выходя из дома в Питере, Барнауле и даже Стамбуле. С кофе или без, в кругу близких друзей или коллег, с мастер-классом или настольными играми — делайте то, что любите, и помогайте Ночлежке! А в Петербурге и Москве мы по-прежнему приглашаем кафе, бары и рестораны поддержать нашу кофейную акцию и перевести прибыль на нашу помощь бездомным людям», – говорит Екатерина Булгакова, координатор проектов благотворительной организации Ночлежка

Чтобы принять участие в акции нужно создать на сайте мероприятия своё благотворительное событие: посиделки с приятелями, кофепитие и чаепитие, званый ужин, вечер настольных игр, совместный просмотр кино, мастер-класс или соревнование. Все желающие смогут провести мероприятия двух типов: на закрытые смогут прийти только приглашённые друзья, на открытые — все желающие. Накануне организаторы и гости посиделок получат напоминание, смогут скачать с сайта, распечатать и склеить бумажную копилку «Ночлежки» и собрать в неё деньги на работу организации. В электронном виде их можно перевести также на сайте «Эспресс-помощи».

Реабилитационный приют, на работу которого будут направлены средства, – это не просто крыша и пища для бездомных. Здесь юристы и социальные работники помогают людям восстановить документы, устроиться в дома престарелых, найти работу и жильё. Расходы благотворительной организации в день на содержание одного человека в приюте составляют 468 рублей.

Двенадцать предыдущих акций Эспресс-помощи принесли Ночлежке 3 028 720 рублей. Этих денег хватило, чтобы помочь 350 людям выбраться с улицы.

Все подробности об акции можно узнать на официальном сайте мероприятия.