В Крыму туристка упала со скалы высотой с 13-этажный дом и выжила

В Крыму любительницу высотных прогулок вызволили из горного плена. Девушка упала с высоты в 13-этажный дом и выжила.

Как сообщает сайт регионального спасательного ведомства 21 октября, информация об упавшей с вершины Стол-Горы 26-летней жительницы Симферополя поступила накануне в 15.10. Пострадавшая пролетела 40 метров, и, чтобы добраться до нее, сотрудникам МЧС пришлось добираться до труднодоступного участка горного массива.

С помощью альпинистского снаряжения спасатели спустились к девушке, оказали первую помощь, затем эвакуировали её наверх к служебному автомобилю и транспортировали в Симферопольскую городскую больницу.





По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, спасательная операция длилась около 5 часов и осложнялась темным временем суток.