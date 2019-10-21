Дмитрий Песков: «Telegram в России не запрещен. Из истории блокировки выросло множество интересных решений»

Мессенджер Telegram не запрещён для использования в России, заявил в понедельник, 21 октября, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

«Первое, Telegram в России не запрещен. Второе, я им не просто пользуюсь, а у нас сегодня сеть, которая строится на «150+» российских университетов, и она для своего управления использует Telegram-каналы», – цитирует государственное информационное агентство ТАСС спецпредставителя Владимира Путина.

Упомянутые Песковым вузы – участники соглашения с Университетом национальной технологической инициативы «20.35», которое предполагает реализацию единой программы обучения технологиям искусственного интеллекта на площадках вузов. Сетевой проект по поставкам курсов и цифрового контента, в котором смогут участвовать студенты, преподаватели, управленцы и ученые, стартовал в сентябре.

Дмитрий Песков отметил, что запрет Telegram стал стимулом для развития стартапов.





«У нас никогда в России так быстро не развивались технологии фильтрации информации и обхода фильтров, как в истории с Telegram. В этом смысле на этой истории блокировки у нас выросло множество интересных решений, стартапов и исследований. Это такая, может быть, немного необычная польза, но она, безусловно, в этой истории есть», – отметил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития.

В начале октября, спустя полтора года после начала блокировок Telegram в России, глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что «намерен расправиться с Telegram за год».