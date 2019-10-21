Семь машин полиции на одну «Ниву». Ночная погоня будила жителей Невского района

В ночь на 21 октября в Невском районе Петербурга с погоней ловили нарушителей на «Ниве». Очевидцы насчитали семь полицейских машин.

«Сегодня около 3 часов ночи на проспекте Большевиков после погони задержали трех человек на белой «Ниве». Насчитал семь машин полиции», – пишет участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Евгений. По словам Кирилла, погоня началась в час ночи на улице Шотмана, а Денис видел, как «по Крыленко ночью летели».

Как рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 1:45 21 октября сотрудники ДПС Невского района заметили у дома 21/1 по улице Дыбенко автомобиль «Нива», водитель которого нарушал ПДД. На требования остановиться тот лишь увеличил скорость и попытался скрыться.





Началась погоня. Уходя от полиции, водитель «Нивы» еще не раз нарушил ПДД, создавая угрозу для других участников движения. Наконец, в районе 2:20 совместными усилиями сотрудников ГИБДД Невского района Петербурга и Всеволожского района Ленобласти внедорожник остановили у дома 30 по проспекту Большевиков.

За рулем машины был 25-летний гражданин сопредельного государства. В отношении него составили административный протокол за невыполнение требования полиции об остановке (ст. 12.25, ч. 2, КоАП РФ) и еще четыре – за проезд на красный (ст. 12.12, ч. 1, КоАП РФ).

Это уже вторая погоня за нарушителем в городе за неполные сутки. Вечером 20 октября полицейские Петербурга и области совместными усилиями ловили мужчину на Hyundai Sonata. Задержали его уже у Ладожского моста. Любитель погонять оказался пьян, да к тому же имел запрет на въезд в Россию.