Машинам там не место. На Замшиной маршрутки поехали по аллее

В Петербурге 21 октября автомобили несколько раз за день оказывались в зонах, не предназначенных для езды на машинах. Порой случайно, а иногда намеренно.

Пример второго явила Замшина улица, где, по словам читательницы «Фонтанки», сломалась маршрутка. Из-за этого общественный транспорт встал, а более ушлые маршруточники поехали по аллее, что доказывает фото в «Признавашках ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Разделительную полосу на Парашютной улице, в повороте возле завода Nissan, «водитель BMW пытался взять штурмом, получилось, не до конца», сообщают очевидцы в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Недавно неподалёку, на Левашовском шоссе у завода Hyundai, фура сделала так же, даже более впечатляюще.





«Оку» на на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы в «ДТП и ЧП» сначала приняли за пешехода (недавно такого четырёхколёсного «пешехода» видели на Коломяжском), но потом выяснилось, что ничего смешного здесь нет. Причиной выезда на разделительную полосу стала авария. По словам очевидцев, «Оку» ударил сзади «Форд Мондео», и её развернуло; в 6:50 утра на место приезжала реанимация.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

Ещё один пост в сообществах «ДТП и ЧП» – с улицы Маршала Казакова. Там автомобилисты хоть и не выезжают на газоны, но превращают дворы в дороги, чтобы объехать утреннюю пробку. Детям по пути в школу приходиться ждать по несколько минут, чтобы перейти внутридворовой проезд, сетуют местные жители.