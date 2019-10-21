В Пушкинском районе появится спорткомплекс за полмиллиарда. Там будут кататься на коньках и проверять, кто готов к труду и обороне

Смольный одобрил предоставление ООО «Олимп» земельного участка в Пушкинском районе Петербурга. На шоссе Подбельского, дом 11, литера А, появится двухэтажный спорткомплекс общей площадью более 9 тысяч квадратных метров.

Передачу участка утвердили на совещании правительства 21 октября. Предполагается, что в комплексе будут крытый каток с искусственным льдом, два бассейна, залы акробатической подготовки и хореографии, тренажерный зал, залы общей физподготовки для фигуристов, медицинский кабинет, кафе.

На земельном участке планируется разместить футбольное поле и площадки для мини-футбола с искусственными покрытиями, беговые и велосипедные дорожки.

Комплекс будет рассчитан на социальное обслуживание жителей близлежащих микрорайонов. По окончании строительства инвестор также передаст городу отдельное здание площадью 300 кв. м на том же участке для размещения центра тестирования ГТО.

Срок завершения строительства и аренды земельного участка – 3 года. Планируемый объем инвестиций – 500 млн рублей.



