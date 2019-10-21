«У нас всё в порядке». Дмитрий Медведев позитивно оценил экономику России

Экономические показатели «очевидно» свидетельствуют о развитии России. Об этом заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев 21 октября.

«Если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у нас все в порядке», – цитирует 21 октября заявление главы кабинета министров РИА Новости.

Дмитрий Медведев отметил, что Россия старается «участвовать во всяких системах и рейтингах». «Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция», – уточнил положительные моменты премьер-министр во время выступления на 33-м заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

Ранее премьер заверил, что следующие несколько лет в России будут профицитными. Оптимистический взгляд лег и в основу проекта бюджета на 2020 год, который уже одобрил профильный комитет Госдумы. Также российский премьер уверен, что власти РФ создали «здоровую макроэкономическую систему», а экономика России обладает «мощной гравитацией».



