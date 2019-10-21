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Город
21.10.2019 15:02
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Штраф за глупость. Суд привлёк к ответственности «Мостотрест» за несогласованный забор на канале Грибоедова

Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал СПб БУ «Мостотрест» за  не вовремя появившийся на набережной канала Грибоедова забор. 

Бюджетное учреждение искренне надеялось, что санкций больше не будет, ибо оно уже было привлечено Государственной административно-технической инспекцией к административной ответственности. Однако «Мостотрест» всё же получил денежное наказание – 100 тысяч рублей штрафа. Об этом 21 октября сообщает объединённая пресс-служба судов города. 

Напомним, сотрудники организации поставили забор на нечётной стороне набережной канала Грибоедова 16 апреля. На следующий день его пришлось спешно демонтировать, так как «Мостотрест» не согласовал работы с ГАТИ и комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). 

О том, как забор то появлялся, то исчезал, можно прочитать в материале «Фонтанки». 

 


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