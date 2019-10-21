Смольный одобрил инвестиционный налоговый вычет для некоторых предприятий. От этого ждут миллиард в год

Проект постановления о внесении изменений в городской закон «О налоговых льготах» одобрило правительство Петербурга. Таким образом чиновники хотят поддержать тех, кто вкладывается в модернизацию оборудования.

Вопрос обсуждался на совещании правительства 21 октября. Согласно проекту, на льготы не смогут претендовать производители напитков (кроме солода и безалкогольных), сигарет и нефтепродуктов. Применять льготы можно в том случае, если по итогам налогового периода коэффициент обновления основных средств составил не менее 15 процентов, а на предприятии работает не менее 100 человек. Для них ставка налога на прибыль за счет его региональной части сократится с 20% до 10%.

Ранее комитет по экономической политике анонсировал введение этой меры. Дело в том, что регионы потеряли возможность вводить льготы по налогу на прибыль за исключением особых экономических зон. Налоговый вычет должен прийти на смену этим послаблениям. Глава комитета Валерий Москаленко отметил, что льгота будет востребована, в частности, участниками оборонно-промышленного комплекса, которые взяли курс на конверсию. Кроме того, отдельные критерии прописаны для предприятий железнодорожного транспорта – для них установлен минимальный объем вложений в 500 млн рублей.

По подсчетам комитета, предполагаемый эффект заключается в том, что в промышленность будет реинвестировано от 800 млн до миллиарда рублей.



