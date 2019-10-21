Тела подмосковного депутата и её родственников, «заказанных» криминальным авторитетом, нашли спустя 7 лет после убийства

Тела депутата Раменского района Подмосковья и ее семьи следователи нашли спустя 7 лет после убийства. Криминалисты считают, что народного избранника Татьяну Сидорову и троих её близких убили в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В Подмосковье обнаружены тела четырех жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым https://t.co/h47KMt2Avn — Следственный комитет (@sledcom_rf) 21. Oktober 2019

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий, направленных на проверку полученной в рамках следствия информации, обнаружены тела четырех человек, убитых в 2012 году. Жертвами преступления стали генеральный директор ЗАО "Племзавод Раменское" и трое ее родственников. По версии следствия, они были устранены членами преступного сообщества по указанию Олега Медведева (до изменения фамилии – Шишканов) за отказ передать земельные участки", – сообщила Петренко.





Как указывает официальный представитель СК РФ, их тела искали на протяжении 12 дней, в районе дачного массива в Раменском. Следователи совместно с сотрудниками ФСБ исследовали более 2 тыс. кв. м территории. В результате раскопок на глубине около четырех метров были найдены и извлечены тела погибших, у двух из них в области головы обнаружены пули. Пули и останки направлены на исследования, устанавливаются причины смерти людей.

В отношении Шишканова и членов преступного сообщества расследуются дела об убийствах, вымогательстве, причинении вреда здоровью, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, организации и участии в преступном сообществе. Под стражей остаются девять фигурантов уголовного дела: Олег Медведев, Эдуард Харьков, предприниматель Юрий Григорьев, замгендиректора ООО "Каналсервис" Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, водитель такси Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас, Михаил Коровин.