Происшествия
Тела подмосковного депутата и её родственников, «заказанных» криминальным авторитетом, нашли спустя 7 лет после убийства
Тела депутата Раменского района Подмосковья и ее семьи следователи нашли спустя 7 лет после убийства. Криминалисты считают, что народного избранника Татьяну Сидорову и троих её близких убили в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В Подмосковье обнаружены тела четырех жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым https://t.co/h47KMt2Avn
— Следственный комитет (@sledcom_rf) 21. Oktober 2019
"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий, направленных на проверку полученной в рамках следствия информации, обнаружены тела четырех человек, убитых в 2012 году. Жертвами преступления стали генеральный директор ЗАО "Племзавод Раменское" и трое ее родственников. По версии следствия, они были устранены членами преступного сообщества по указанию Олега Медведева (до изменения фамилии – Шишканов) за отказ передать земельные участки", – сообщила Петренко.
Как указывает официальный представитель СК РФ, их тела искали на протяжении 12 дней, в районе дачного массива в Раменском. Следователи совместно с сотрудниками ФСБ исследовали более 2 тыс. кв. м территории. В результате раскопок на глубине около четырех метров были найдены и извлечены тела погибших, у двух из них в области головы обнаружены пули. Пули и останки направлены на исследования, устанавливаются причины смерти людей.
В отношении Шишканова и членов преступного сообщества расследуются дела об убийствах, вымогательстве, причинении вреда здоровью, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, организации и участии в преступном сообществе. Под стражей остаются девять фигурантов уголовного дела: Олег Медведев, Эдуард Харьков, предприниматель Юрий Григорьев, замгендиректора ООО "Каналсервис" Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, водитель такси Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас, Михаил Коровин.
Справка:
По данным следствия, Шишканов и его предполагаемые соучастники причастны к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой, одновременно занимавшей должность гендиректора компании "Племзавод Раменское", и членов ее семьи. Сидорова, ее муж, сын 1983 года рождения и сестра 1947 года рождения пропали 21 февраля 2012 года. При осмотре их частного дома в селе Малахово были обнаружены следы крови и беспорядок в комнатах. СК полагает, что Шишканов, на момент представления материалов в суд проживавший в Раменском районе, контролировал деятельность преступных групп на территории Подмосковья.