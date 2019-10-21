До «Техноложки» не добрались. Найдены отправившиеся в пешее путешествие трое муринских школьников

Трое школьников, сбежавших из дома во Всеволожском районе Ленобласти, вернулись к родителям. Дома их не было около суток.

Как пишет 47news 21 октября, трое 12-летних школьников найдены накануне. По предварительным данным, дети целы и невредимы.

Троица покинула родительские квартиры в Мурино 20 октября. Мать одного из исчезнувших заявила о пропаже сына в начале пятого утра. Один из подростков заявил, что вместе с приятелями собирается дойти до станции метро «Технологический институт».



