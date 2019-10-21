Евросоюз готов дать Великобритании больше времени для Brexit. Джонсон не хочет медлить

Еврочиновники сообщили о возможности отложить до февраля процедуру выхода Великобритании из союза, если власти королевства не смогут заключить сделку на этой неделе.

«Европейская комиссия подтвердила, что, несмотря на подход премьер-министра [Великобритании] к дальнейшей отсрочке Brexit, Брюссель рассматривает условия продления членства Великобритании», – сообщает 21 октября газета The Guardian со ссылкой на пресс-службу ЕС.

Еврочиновники подчеркнули, что если на этой неделе Борис Джонсон не сможет найти выход из ситуации, то процедуру выхода Великобритании могут отложить до февраля. При этом королевство может покинуть ЕС и раньше установленного срока.

Кроме того, стороны уже согласовали обновленную сделку по условиям Brexit, которую одобрил саммит глав 27 членов ЕС. Теперь ее необходимо ратифицировать британскому парламенту. Правительство королевства выносит соглашение по Brexit на осуждение 21 октября.





«Процесс ратификации уже начался на стороне ЕС. Вчера [переговорщик Евросоюза] Мишель Барнье обсудил ситуацию с послами 27 стран, а сегодня днем в Страсбурге он проведет брифинг для руководящей группы Европейского парламента», – уточнили в Европейской комиссии.

Ранее британский парламент выступил за отсрочку, тогда как Джонсон все еще хочет завершить все процедуры до конца месяца. Политический кризис в королевстве продолжается с 2016 года, когда в результате референдума 23 июня за выход страны из состава Евросоюза проголосовали 51,9% участников плебисцита.