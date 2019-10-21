Главный по кредитам в «Советском» получил судимость за миллиарды, выданные фиктивным заемщикам

Полмиллиона рублей штрафа и четыре года условно получил в Петербурге начальник кредитного управления банка «Советский» Андрей Кузнецов. Генпрокуратура попросила рассмотреть его дело в особом порядке, так как фигурант заключил со следствием соглашение о сотрудничестве.

О приговоре Кузнецову 21 октября сообщила объединенная пресс-служба судов города. Речь идет о выводе средств из «Советского» перед санацией. Кредитное учреждение выдало почти 1,8 млрд рублей фиктивным заемщикам, деньги, по версии следствия, попали в руки к бывшему руководству банка.

Андрей Кузнецов, который являлся секретарем кредитного комитета «Советского», знал о реальном положении дел в банке, он вносил на рассмотрение кредитного комитета вопрос о предоставлении сомнительных займов и обеспечивал нужные для сделки заключения. Как было озвучено во время приговора, им двигали корысть и желание сохранить хорошую должность с высокой зарплатой.

В суде фигурант вины не отрицал, получив относительно мягкое наказание.





Напомним, в феврале текущего года был арестован Кирилл Ласкин, в прошлом член правления банка «Советский». Его считают организатором мошеннической схемы, по которой из финансово-кредитной организации «ушли» миллиарды. Через месяц меру пресечения заменили на домашний арест.

Банк начал обрастать уголовными делами с момента оздоровления «Советского», которое началось в 2015 году. По подозрению в хищениях и выдаче фиктивных кредитов были задержаны несколько топ-менеджеров, среди них – Андрей Карпов, Владимир Антонов, Станислав Митрушин и Тамара Чернышова.