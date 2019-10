Дорога, которую построил Понтий Пилат в Иерусалиме, освобождена от груза веков

Археологи в Иерусалиме вернули на свет божий дорогу времён Понтия Пилата. Работы по её «извлечению» продолжались дольше века. Предполагается, что это была главная улица древнего города, по которой паломники поднимались к Храмовой горе.

Как пишет 21 октября The Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University, фрагменты дороги британские археологи обнаружили ещё в 1894 году во время раскопок вдоль стен Храмовой горы. Израильские учёные из управления древностей и Тель-Авивского университета потратили шесть лет на раскопки 220 метров мостовой. На основе нумизматических данных археологи предполагают, что улица была построена в I веке нашей эры, в середине первого периода прямого римского правления, и вполне возможно, по заказу Понтия Пилата, когда он занимал пост префекта провинции Иудея.

Дорога начинается у Силоамского пруда в районе Южных ворот и заканчивается у подножия Храмовой горы. Оба этих топонима знаковые, и пруд, и гора всегда служили объектами поклонения (Силоамский пруд упоминается в евангельской истории об исцелении Иисусом слепого). О том, что улица играла важнейшую роль в жизни города, говорит высокое качество отделки мостовой и тротуара. Её длина 600 метров, ширина — восемь метров, она ступенчатая, выложена крупными каменными плитами (как это было принято в Римской империи). По подсчётам исследователей, при строительстве использовали около 10 тысяч тонн известняковой породы – для того времени это было очень серьёзное сооружение. Под брусчаткой нашли много предметов и монет, отчеканенных между 17-м и 31-м годами нашей эры, это тоже свидетельствует о центральной роли улицы.