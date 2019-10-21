Mitsubishi прощается с Pajero. В ноябре в Россию привезут последнюю партию

Японский автопроизводитель Mitsubishi прощается со своим знаменитым внедорожником Pajero. Вслед за Японией и Германией продажи модели прекратятся и в России.

Официальный дистрибьютор марки в России компания «ММС Рус» объявляет о прекращении поставок Mitsubishi Pajero на российский рынок, сообщает 21 октября пресс-служба бренда. На прощание в продажу поступит последняя партия модели из 500 внедорожников, которую так и назвали – Final Edition. У дилеров автомобили появятся с 1 ноября 2019 года.

В «Финальную версию» вошли обе доступные комплектации Instyle и Ultimate c 3-литровым бензиновым двигателем и полноприводной трансмиссией Super Select 4WD. Внедорожники получат отличительные логотипы серии на кузове и в салоне, а также будут снабжены именным сертификатом с указанием VIN-номера автомобиля из последней партии.

Первое поколение Mitsubishi Pajero дебютировало на Токийском автосалоне в октябре 1981 года. В продажу автомобили поступили в мае 1982 года, а с января 1983 года внедорожник «вступил в мир автоспорта». Mitsubishi Pajero 12 раз выигрывал Кубок конструкторов в ежегодном трансконтинентальном ралли-марафоне, который проходит с 1978 года, и вошел в историю как самый титулованный автомобиль, отмечают в компании.



