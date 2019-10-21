Продают, увозят на кладбища и дачи. Садовники рассказали, как купчинские бабушки воруют цветы в парках

Сотни растений украдены жителями Фрунзенского района Петербурга в парке Интернационалистов и недавно открывшемся парке Героев-Пожарных возле новой станции метро «Проспект Славы». Об этом 21 октября сообщается в паблике «Новости Купчино» «ВКонтакте». В местном садово-парковом хозяйстве «Фонтанке» рассказали, что количество выкопанного слегка преувеличено, но в целом «аборигены» за лето прилично опустошили зелёные зоны.

Как объяснили корреспонденту в СПХ «Фрунзенское», жители Купчино весной, летом и осенью уничтожали и уносили домой как однолетки, так и многолетние растения. Особым спросом традиционно пользовались розы и кустарники. Портили кусты в основном дети, выкапывали для дальнейшей высадки на дачах – люди старшего поколения. Особые потери парки несли в православные поминальные дни, например в Троицкую родительскую субботу. Распустившиеся бутоны нещадно обрывались и увозились на городские кладбища. Нередко цветы из общественных мест продаются бабушками у метро.

В садово-парковом товариществе рассказали, что борются с любителями парковых цветов пока только при помощи бесед. Это помогает не очень: падких на бесплатные растения меньше не становится. В выходные, к примеру, с поличным была поймана пенсионерка, выкапывающая розы в парке Интернационалистов.



