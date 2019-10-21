Жизнь в первом LEGENDA Business

Компания LEGENDA продолжает строительство проекта «Московский, 65».

Уже совсем скоро будущие жители смогут на себе прочувствовать уровень и качество решений, которые девелопер предусмотрел в новом доме, ну а уже сейчас каждый из нас сможет составить впечатление, как будет выглядеть первый LEGENDA Business.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

«Московский, 65» – застройщик ООО «ЛЕГЕНДА МОСКОВСКОГО», проектная декларация на сайте https://moskovsky65.legenda-dom.ru