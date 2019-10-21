Сбербанк предложил ипотеку от 1%. В числе требований – дети и эскроу-счет

Сбербанк снизит ставки по ипотеке, взятой с применением эскроу-счетов. Для покупателей с детьми в рамках программы господдержки финансовая организация предложила ставку от 1%, сообщает 21 октября пресс-служба банка.

В рамках программы господдержки для семей с детьми станет доступна ипотека по ставке от 1%, если жилье приобретается в доме, строительство которого реализуется с применением эскроу-счетов. Ставки от 3,3% банк предлагает по программе субсидирования с аккредитованными застройщиками Сбербанка. От 5,3% предлагается ипотека для остальных ипотечных программ финансовой организации. По данным ипотечного сервиса банка «ДомКлик», сегодня в Петербурге 304 аккредитованных Сбербанком новостройки.

Однако пониженная ставка будет действовать не весь период, а только до того момента, когда застройщик введет здание в эксплуатацию.

Кроме того, эксперты не исключают снижение Центробанком ключевой ставки – на 0,25 или 0,5% на заседании ЦБ 25 октября. И прогнозируют, что до конца 2020 года показатель может составить 5,25–6,5%. Как правило, снижение ключевой ставки линейно отражается на снижении ставок по ипотеке с разрывом по времени в 3–5 недель.

По данным ЦБ на 30 сентября, в Петербурге открыты 299 эскроу-счетов для расчетов по договорам долевого участия.



