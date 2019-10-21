«Это мой город». Стали известны подробности убийства троих 17 лет назад в Веселом Поселке

Местью за оскорбление и побои назвал убийство троих человек в Невском районе Петербурга задержанный спустя почти два десятка лет мужчина. Он уехал в другой округ, жил по поддельным документам, но все равно был задержан сотрудниками убойного отдела петербургского главка.

Как уже писала «Фонтанка», ровно 17 лет бегал от правосудия 50-летний подозреваемый, но попался 18 октября этого года на улице Пушкина в Пензе. Он рассказал приехавшим за ним оперативникам, как было дело в июне 2002 года, когда у ларьков на пересечении проспекта Солидарности и улицы Подвойского расстрелял трех мужчин из пистолета.

В Петербурге в 2002-м мужчина, ранее судимый, занимался силовым решением вопросов. В ларьки Веселого Поселка он заехал купить что-то по мелочи. Но был встречен неласково. «Это наш город», – с такими словами ему стали доказывать кулаками неправоту трое мужчин, уроженцев солнечного Азербайджана. Мужчина поднялся и через некоторое время вернулся с друзьями. Однако разговор зашел в тупик. И со словами «Это мой город» в ход пошел пистолет. Один из оппонентов скончался на месте, двое других — в больнице. А на тот момент 33-летний стрелок ударился в бега.

В Пензе он занимался транспортными перевозками и жил по чужим документам. На данный момент его перевезли в Петербург, где СК планируется возобновить расследование дела.



