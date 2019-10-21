Без Путина ничего не решается. Турция проконсультируется с Россией перед возобновлением военной операции в Сирии

Президент Турции подтвердил, что во время приостановки огня в сирийской республике он приедет в Россию для переговоров с Владимиром Путиным.

«Большая часть из 120 часов [прекращения огня] закончилась. Завтра у нас поездка в Россию, Сочи. Во время поездки мы обсудим ситуацию с Владимиром Путиным, после чего мы предпримем необходимые шаги», – цитирует 21 октября заявление Реджепа Тайипа Эрдогана NTV.

Планируемые переговоры в Сочи в комментарии агентству Anadolu подтвердили и в турецком МИД. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу назвал предстоящую встречу с российским президентом «важной». «Эти переговоры имеют особое значение», – подчеркнул глава МИД.

Проведение военной операции турецкой армии также началось с обсуждения происходящего в Сирии с Владимиром Путиным. Российский президент призвал Эрдогана «тщательно взвесить ситуацию» и не допустить «ущерба общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса»





Ранее турецкие военные дали время сирийским курдам, которых в Анкаре считают террористами, чтобы они покинули так называемую зону безопасности на севере Сирии. Мевлют заверил, что после истечения 120 часов Турция может возобновить операцию в регионе.

Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии 9 октября. Анкара заявляла, что планирует оттеснить поддерживаемые США курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) и «Сирийские демократические силы» (SDF) от границы между странами и создать там зону безопасности.

Спустя два дня после начала операции в Пентагоне заявили, что американские военные в районе города Кобани попали под артобстрел со стороны Турции. В Анкаре в ответ сказали, что стреляли не в американцев, а по позициям боевиков, с которых ранее обстреливали турков.