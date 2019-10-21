«Жертвой перестройки» себя считает каждый четвёртый россиянин

Всероссийский центр изучения общественного мнения проверил отношение россиян к инициативе депутатов Госдумы от ЛДПР, которые ранее предложили ввести в России новую категорию льготников – «жертвы перестройки». Рассказать, зачем нужны новые льготники, ранее в интервью «Фонтанке» попытался автор инициативы, депутат из Воронежа Борис Чернышов.

Сегодня каждый четвёртый россиянин (25%) на вопрос, считает ли он себя жертвой перестройки, ответил утвердительно. 70% из опрошенных граждан РФ к «жертвам перестройки» себя относить не стали. Каждый двадцать пятый респондент (4%) затруднился с ответом на вопрос государственной социологический службы. Об этом ВЦИОМ сообщил 21 октября.

ВЦИОМ уточняет: в «жертвы перестройки» преимущественно записались те, кому от 45 до 59 лет (31%), старше 60 лет (37%) и жители сёл (32%). Не быть жертвой политики Михаила Горбачёва чаще всего хотят молодые люди от 18 до 24 лет (92%) и от 25 до 34 лет (85%), а также жители Петербурга и Москвы (74%).





При этом доля тех, кто «скорее за» введение новой категории льготников, существенно выше. Поддержать инициативу ЛДПР готовы 41% респондентов. «Скорее против» – 47%. Нужна ли новая группа лиц с правами на льготы – не знают 12% россиян.

Перестройка принесла России больше хорошего, считает лишь каждый четвёртый россиянин – 24%. 61% считают, что реформы последнего лидера СССР принесли больше негатива. Каждый второй (49%) уверен, что нужно было всё оставить так, как было до 1985 года. При этом доля граждан, для которых неизбежность перемен была очевидна, несущественно ниже – 42%.

Первые пять мест в списке основных достижений «перестройки» имеют негативную коннотацию. Главным итогом, по мнению респондентов ВЦИОМ, стало «нарастание хаоса и неразбериха в управлении страной». Так считают 40% граждан. 37% отметили «нарастание неуверенности в завтрашнем дне». 30% – углубление экономического кризиса. «Ослабление обороноспособности страны» и «кризис межнациональных отношений» отметили 27% и 26% граждан соответственно.

Лишь каждый десятый россиянин (12%) сказал, что горбачёвская перестройка расширила политические права и свободы. Столько же граждан записали в итоги реформ последнего генсека КПСС «повышение политической и экономической активности людей». Ещё 12% видят в перестройке начало экономического обновления страны. 8% верят в «укрепление международных позиций».