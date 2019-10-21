Вице-адмирала Михаила Моцака похоронят на Серафимовском кладбище. Но не рядом с «Курском»

Гражданская панихида по Герою России вице-адмиралу в отставке Михаилу Моцаку пройдёт на Васильевском острове. После отпевания в знаковом для подводников храме его похоронят на Серафимовском кладбище.

Детали траурных мероприятий «Фонтанке» 21 октября сообщили в Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников. Гражданская панихида пройдёт в Зале революции военно-морского института на набережной Лейтенанта Шмидта (прежние названия – училище имени Фрунзе и Морской корпус Петра Великого).

Прощание с вице-адмиралом начнётся в 10:00 вторника, 22 октября. В 12:30 в Никольском морском соборе состоится отпевание. Ежегодно в этом храме служат панихиду по погибшему в 2000 году экипажу подлодки «Курск».

Похоронят вице-адмирала на Серафимовском кладбище. По данным «Фонтанки», родственники хотели, чтобы Михаил Моцак покоился вместе с экипажем «Курска». В должности начальника штаба Северного флота он руководил операцией по спасению 118 подводников. Процессуально погребение в этом месте невозможно. Михаил Моцак будет похоронен на семейном участке, вдали от «Курска».





Поминки планируется провести в госрезиденции К-2 на Каменном острове.

О смерти вице-адмирала, который знал правду о трагедии «Курска», стало известно 19 октября. На 70-м году жизни Михаил Моцак скончался в Военно-медицинской академии им. Кирова в результате болезни.