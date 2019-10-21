КАД усыпало мусором у развязки с Ропшинским шоссе. Мусоровоз «прилег отдохнуть»

На кольцевой автодороге Петербурга в ДТП попал мусоровоз. Отходы теперь придется собирать с проезжей части.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 47-м километре внешнего кольца КАД, у развязки с Ропшинским шоссе, водитель мусоровоза не справился с управлением и грузовик опрокинулся набок. Информация об аварии поступила в дорожное управление около 13 часов 21 октября.

В результате ДТП оказались заняты первая и вторая полосы – мусор рассыпался по проезжей части. Информацию о произошедшем передали обслуживающему дорогу подрядчику.





По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет. На месте находятся представители дорожных служб и ГИБДД.