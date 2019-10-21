BBC: Районы Дальнего Востока на 50% засеяли китайцы

Журналисты BBC опубликовали 21 октября масштабное расследование на тему того, как фермеры из КНР осваивают российский Дальний Восток. Из него следует, что половину земель в некоторых районах уже обрабатывают китайцы.

В 1990 годы, после открытия границ, китайские крестьяне стали массово наниматься к российским фермерам или арендовать землю у колхозов. В 2000 годы на смену неформальным крестьянским артелям пришли китайские компании. А особенно активно предприниматели из КНР стали инвестировать в сельское хозяйство Дальнего Востока после кризиса 2008 года.

По данным Росреестра, на которые ссылается издание, сейчас компании и физические лица, связанные с Китаем, арендуют или владеют 350 тыс. га земель на Дальнем Востоке. Всего, по информации Росстата, в 2018 году площадь посевов в пяти приграничных регионах составила 2,2 млн га. Таким образом, по отношению ко всем используемым землям у китайцев – около 16%.

Однако анализ Би-би-си показал, что китайские фермеры представлены в 40% районов Дальнего Востока. Лидер по китайскому присутствию – Еврейская автономная область. По мнению главы Союза крестьян ЕАО Александра Ларика, выходцы из КНР контролируют 65-70% пригодных земель в ЕАО, в то время как глава региона Левинталь полагает, что речь идет о 56%. По данным Росстата, соотношение китайских земель к посевным — 55%. В Хабаровском крае — 62%.





Многие местные жители заявили журналистам, что без китайских инвесторов земли на Дальнем Востоке будут простаивать.

«Работать некому: если уедут китайцы, то здесь все зарастет и, как раньше, будет гореть синим пламенем», – уверена местная жительница, занимающая руководящий пост на одной из ферм.