К чертовой бабушке послать не пробовали? Петербуржец отвадил гастролеров с «Патек Филипп», хотевших 3 млн за мнимое ДТП

Обманувшие главреда «Эха Москвы в Петербурге» аферисты с «Патек Филипп» обладают хлипкой психикой, фотофобией и аллергией к спорам, выяснил на своем примере петербургский бизнесмен. Его пример показывает, что совсем необязательно отдавать по 40-50 тысяч долларов, принимая на веру сказанное мошенниками.

Как стало известно «Фонтанке», 21 октября в полицию Всеволожского района обратился петербуржец Михаил. В заметке об артистичном обмане главреда местного «Эха» Виталия на солидную сумму он будто бы увидел себя. С той лишь разницей, что деньги аферистам не отдал, а спровадил их крепким словцом.

По словам Михаила, в девятом часу утра 11 октября он ехал по Шоссейной улице поселка Энколово Всеволожского района. У 34-го дома, при проезде пешеходного перехода, он услышал глухой стук о корпус своего Volvo. Остановился. Впереди притормозила светлая машина. Из нее выбежал человек, устремился к Михаилу и воскликнул: «Ты человека сбил!»





Петербуржец ответил ему не менее эмоционально: «Что ты мне лапшу на уши вешаешь?» Этот ответ сбил спесь с незнакомца и вынудил пуститься в объяснения: дескать, я свидетель, как на переходе Volvo зацепил мужчину-пешехода, и тому, кажется, очень нехорошо. Объясняя и держа руку в кармане, незнакомец норовил приблизиться к правой стороне Volvo. Михаил предположил, что рука эта сжимает в кармане предмет, которым хочет чиркануть по борту, и приказал «свидетелю» стоять на месте, вынув телефон.

«Я тебя сейчас сфотографию», – сказал бизнесмен, чем, кажется, вовсе обезоружил незнакомца. Он развернулся и направился к своей машине со словами: «Мне это не надо, я спешу».

Тем временем, сзади к машине Михаила приближался «потерпевший».

«Очень хорошо одетый! – вспоминает предприниматель. – Дорогое пальто, костюм, лакированные туфли без единой пылинки бросились мне в глаза сразу. За руку держится, корчится от боли: «Ой, ой. Вот, ты меня зацепил, часы дорогие разбил». Отвези меня, говорит, в травмпункт на своей машине. Ага, отвечаю, щас». На запястье второго незнакомца висели дорогие на вид часы с разбитым циферблатом. Он сказал о стоимости 3 млн рублей и тоже пытался подойти к правому борту Volvo.

«Я предложил вызвать полицию и скорую помощь, – говорит Михаил. – В противном случае – отправиться к чертовой бабушке. Ну и борт автомобиля охранял, конечно, понимая, что неспроста это все».

Маникальное влечение незнакомцев к правому борту объяснилось при осмотре машины. В заднем стекле зияла дыра. Видимо, в желании сымитировать встречу Volvo с обладателем «Патек Филипп» аферисты бросили твердый предмет в машину, но промахнулись.

Когда Михаил направил телефон на «потерпевшего», решительность и боль с него как рукой сняло. Он отказался от претензий и удалился в рассветную энколовскую мглу.





«Если бы на скорости 50 километров в час я бы его зацепил, то руку бы оторвало напрочь», – говорит Михаил, рекомендуя остальным не терять голову в стрессовой ситуации. Он уверен, что согласием отвезти «потерпевшего» в травмпункт подписал бы себе приговор. «Мошенник бы прочитал лекцию о том, что я покинул место ДТП, у меня стопроцентное лишение прав, и так далее», – предполагает предприниматель.

По описанию петербуржца, аферисты обладают славянской внешностью, обоим до 30 лет, с хорошо поставленной речью.

Все типичные ошибки, которых избежал Михаил, собрал главред «Эха Москвы в Петербурге». Утром 17 октября на Галерной улице к Дымарскому подошел неизвестный и сообщил, что на переходе сбит человек. «Пострадавший» появился тут как тут и, держась за руку, сообщил о стоимости разбитых «Патек Филипп». Главный редактор радиостанции пустил незнакомца в свой автомобиль, доехал до дома и «за решение вопроса без привлечения полиции» отдал много денег. Убедиться в реальности ДТП и вызвать ДПС на место «происшествия» Виталию Дымарскому в голову не пришло.

Прошлый пик автоподстав в Петербурге пришелся на лето 2015 года. Пешеход в дорогом костюме бился рукой о борт проезжавшего автомобиля, предъявлял разбитые часы с символикой Чечни на циферблате и гравировкой «Моему другу и брату» за подписью Рамзана Кадырова. Несколько бизнесменов отдали десятки тысяч долларов, никто из них не предложил вызвать полицию на место ДТП.