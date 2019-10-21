Вентиль Веня поможет горожанам с показаниями горячей воды. Чат-бота внедряет ГУП «ТЭК»

ГУП «ТЭК СПб» внедрило цифрового помощника на своем сайте, который готов помочь с передачей показаний со счетчиков горячей воды. Он распознает сообщения в свободной форме.

Как сообщает предприятие 21 октября, визуально это кнопка в нижнем правом углу экрана на сайте ТЭКа. При нажатии открывается окно с Вентилем Веней, который предлагает пользователям помощь: нажав на кнопку «Добавить показания», абоненты могут указать номер лицевого счета и отправить данные об объеме использованной горячей воды с индивидуальных приборов учета. Пока сервис работает в пилотном режиме. Планируется, что в дальнейшем робота обучат предоставлять справочную информацию, в том числе номера телефонов, а также принимать жалобы горожан на управляющие компании. Сервис адаптирован для мобильной версии.

Кроме того, отдать показания абоненты могут при помощи голосового помощника «Алиса» и мультикнопки «Таплинк» в профиле теплоэнергетической компании в Instagram.



