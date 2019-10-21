«Зажал рот руками. И завел сюда». Житель Саратова показал следователям, как убивал 9-летнюю девочку

Видео части следственного эксперимента опубликовал Следственный комитет в рамках ранее взятых на себя обязательств максимально тщательно и публично провести расследование убийства 9-летней школьницы в Саратове.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, задержанному 35-летнему ранее судимому жителю города Саратова предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка.

«Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью. В ходе проведения проверки показаний на месте он рассказал об обстоятельствах произошедшего», – отмечают в СК.





9 октября 2019 года 9-летняя девочка вышла из дома в школу. Однако так на уроки и не пришла. Ее искали всем городом, а сутки спустя нашли тело ребенка в гаражном массиве. В тот же день по подозрению в совершении противоправного деяния был задержан местный житель. Жители Саратова требовали отдать им мужчину на суд Линча, но полиция отбила подозреваемого.

СК направил в город своих специалистов, пообещав максимально оперативно раскрыть дело и найти все доказательства.

На допросе задержанный заявил, что самовольно захватил гараж в кооперативе, а ребенка убил, испугавшись того, что она кому-то об этом расскажет.

Расследование уголовного дела продолжается.