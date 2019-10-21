Гость с запретом на въезд в Россию устроил гонки с полицией в Петербурге

В Петербурге сотрудники ДПС с погоней задерживали пьяного водителя. Догнали его уже в Ленобласти. Мужчина оказался заядлым любителем нарушать ПДД и даже получил запрет на въезд в РФ.

Как сообщили 21 октября в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около восьми часов вечера 20 октября инспекторы ДПС Красногвардейского района заметили автомобиль Hyundai Sonata, который выехал на «встречку» и проехал на красный. Требования полицейских остановиться водитель проигнорировал и ускорился, пытаясь скрыться. Инспекторы начали погоню.

В ходе преследования водитель «Сонаты» неоднократно нарушал ПДД, создавая угрозу жизни и здоровью других участников движения. Около 20:15 совместными усилиями инспекторов Красногвардейского района Петербурга и Кировского района Ленобласти машину остановили у Ладожского моста.

За рулем «Хёндэ» оказался 30-летний гражданин сопредельного государства, на которого в мае 2019 года был наложен запрет въезда на территорию России. В 2018-2019 годах мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 264.1 УК РФ).





Медосвидетельствование показало, что автомобилист был пьян. В отношении него составили 7 протоколов об административных правонарушениях: три за проезд на красный (ст. 12.12 ч.1 КоАП РФ) и по одному за выезд на «встречку» (ст.12.15 ч.4 КоАП РФ), движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам (ст. 12.25 ч.2 КоАП РФ), оставление места ДТП (ст. 12.27 ч.2), появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ) и нарушение правил въезда либо пребывания в России (ст.18.8 КоАП РФ-1). Мужчину доставили в 112-й отдел полиции. Теперь решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.