В Австралии газеты вышли с одинаковой первой полосой в знак протеста против давления властей

Десятки самых разных австралийских изданий присоединились к акции Right to Know (Право знать), тем самым выразив несогласие с усилившимся давлением на СМИ со стороны законодателей.

«В понедельник крупнейшие газеты Австралии вышли с первыми полосами, которые выглядели сильно отредактированными, в знак протеста против законодательства, ограничивающего свободу прессы, что является редким проявлением единства со стороны медиаиндустрии», – сообщает 21 октября Reuters.

Кампания критикует закон о национальной безопасности 2018 года, который предусматривает уголовную ответственность для корреспондентов и их осведомителей. Одним из поводов для акции солидарности стал обыск в Australian Broadcasting Corporation, которая освещала преступления австралийских солдат в Афганистане. Кроме того, ранее обыски прошли и у News Corporation, писавшей о желании правительства усилить контроль за жителями страны.

Участники акции протеста указывают, что за последние 20 лет законодательство Австралии в отношении журналистов стало более репрессивным. Всего за несколько лет было принято 22 закона, ограничивающих свободу слова. В данный момент десяткам сотрудников СМИ грозят штрафы или тюремное заключение.

В министерстве связи не стали комментировать акцию журналистов.

Напомним, что выход печатных изданий с одинаковой первой полосой в знак протеста использовался и ранее. В июне «Коммерсант», «Ведомости» и РБК выпустили с надписью «Я/Мы Иван Голунов» на обложке в знак поддержки своего коллеги. В начале лета газеты в Дагестане также использовали такой метод, чтобы привлечь внимание к делу Абдулмумина Гаджиева.