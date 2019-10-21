Сразу пять банков аккредитовали Квартал Che от Группы «Эталон»

ГК «Эталон»

ПАО Сбербанк, ПАО «МТС-Банк», Газпромбанк (Банк ГПБ (АО), ПАО «АК БАРС» БАНК и ПАО АКБ «Абсолют Банк» аккредитовали новый проект бизнес-класса Квартал Che, продажи которого Группа «Эталон» открыла на прошлой неделе. Жилой комплекс реализуется в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.

Купить квартиру в Квартале Che по программе Сбербанка можно при внесении первоначального взноса от 15% от стоимости недвижимости. Процентная ставка по кредиту в этом случае составит от 10,1%, для участников зарплатного проекта – от 9,6%, а для сотрудников банка – от 9,1%. При первоначальном взносе от 20% процентная ставка составит от 9,8%, для участников зарплатного проекта – от 9,3%, и от 8,8% для сотрудников банка. Возможная сумма кредита – от 300 тыс рублей до 60 млн рублей. Оформить ипотечный кредит можно на срок от 1 года до 30 лет. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

С привлечением ипотечного кредита от МТС банка процентная ставка составит от 9,4% годовых при первоначальном взносе от 20% от стоимости квартиры. Срок кредитования – от 3 до 25 лет. Сумма кредита – от 500 тыс рублей до 25 млн рублей. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.mtsbank.ru

Для покупки квартиры с помощью ипотечного кредита от Газпромбанка необходим первоначальный взнос в размере от 15% от стоимости квартиры. При сумме кредита от 6 до 10 млн рублей процентная ставка составит от 8,9%, до 6 млн – от 9,2% годовых. Срок кредитования – от 1 года до 30 лет, сумма ипотечного кредита составляет от 100 тыс рублей до 60 млн рублей. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.gazprombank.ru

Процентная ставка по ипотеке в Ак Барс Банке составит от 9,9% при условии внесения первоначального взноса от 10% до 20%. При первоначальном взносе свыше 20% процентная ставка составил от 9,2% годовых. Сумма ипотечного кредита от 500 тыс рублей, максимальная сумма кредита определяется по оценке платежеспособности заемщика. Срок кредитования – от 1 до 25 лет. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.akbars.ru

По условиям программы Абсолют Банка купить квартиру в Квартале Che можно при внесении первоначального взноса от 20%, процентная ставка в этом случае составит от 9,24%. Возможная сумма кредита составит от 300 тыс рублей до 20 млн рублей. Оформить ипотечный кредит можно на срок до 30 лет. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://absolutbank.ru

Получить более подробную информацию о покупке недвижимости с использованием кредитных средств можно в офисах продаж Группы «Эталон».

Квартал Che включает в себя 6 монолитных домов по 8-12 этажей, 2 встроенных детских сада, наземные и подземные паркинги на 1005 машиномест, а также благоустроенные зоны для отдыха, спорта и прогулок. Для покупателей представлен широкий выбор квартир от студий до трехкомнатных, с европейскими планировкам, кухнями-гостиными до 22 кв. м и просторными комнатами. На верхних этажах будут расположены квартиры с потолками высотой до 3,6 м. Изюминкой проекта станут французские балконы с остеклением в пол. Всего в «Квартале Che» запроектировано 1698 квартир.

Специализированным застройщиком проекта выступает ООО «Эталон Девелопмент» (входит в Группу «Эталон»). Продажа квартир осуществляется через эскроу-счета.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г., ПАО «МТС-Банк» Лицензия Банка России №2268 от 17.12.2014 г., АО Банк ГПБ (Газпромбанк) лицензия Банка России №354, ПАО «АК БАРС» лицензия Центрального банка №2590 от 12.08.2015г., ПАО АКБ «Абсолют Банк» лицензия Центрального банка №2306 от 1108.2015г.

Справка о ГК «Эталон»

«Квартала Che» – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Эталон Девелопмент", проектная декларация на сайте наш.дом.рф