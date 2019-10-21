Спустя 17 лет найден подозреваемый в тройном убийстве в Веселом Поселке

50-летний мужчина долго скрывался, жил по чужим документам, но был задержан 18 октября сотрудниками ГУ МВД по Петербургу и городского СК в Пензе.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 21 октября, преступление было совершено 2 июня 2002 года у торговых ларьков на пересечении проспекта Солидарности и улицы Подвойского. Мужчина, которому тогда было 33 года, из так и не найденного оружия расстрелял троих. Семью выстрелами одного убил на месте, двое других скончались от полученных ран в больнице.

«Мужчина долгое время скрывался на территории другого государства и различных регионах Российской Федерации по подложным документам. 18 октября 2019 года он был задержан на территории города Пензы. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в рамках уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», – говорится в релизе СК.





Сейчас проводится комплекс мероприятий по закреплению доказательной базы.



